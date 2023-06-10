Hollanda’da polisinden skandal! Şüphelinin ölümüne soruşturma başlatıldı

Gözaltına alındıktan kısa süre sonra durumu kötüleşen şüphelinin kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, şüphelinin ölüm sebebinin ne olduğuna ilişkin Ulusal Kriminal Soruşturma Bürosunca inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Hollanda polisinin Mayıs 2023'te yayımladığı 2022 Polis Yıllık Raporu'ndaki verilere göre, geçen yıl 20 bin 667 olayda polisin 33 bin 584 kez kuvvet kullanarak müdahale ettiği ve bunlardan 1112'sinde elektroşok tabancası kullanıldığı belirtildi.

Raporda, geçen yıl yaşanan olay sayısı 2021'e göre yüzde 18, polisin kuvvet kullandığı müdahale sayısının ise yüzde 12 arttığı kaydedildi.