Hollanda’da seçimin galibi azılı İslam karşıtı Wilders

Hollanda'da önceki gün yapılan erken genel seçimleri İslam karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi (PVV) açık bir farkla kazandı. Wilders, Hollandalı baba ve Endonezya göçmeni anne bir aileden geliyor. Gençliğinde 1981-1983 yıllarını İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında geçiren Wilders, bu ülkeyi "kendini evinde hissettiği bir yer" ve "kalbine çok yakın" olarak niteledi. Hollandalı siyasetçi, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğunu belirtmişti. Wilders Türkiye'deki 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Hollandalı Türklerin ülkeden ayrılmalarını istemişti. Wilders seçimi açık ara tamamlasa da hiçbir parti hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı ve en az 3 partinin koalisyonu zorunlu hale geldi. Wilders'in üç partili koalisyon hükümeti kuracağı belirtiliyor.