Hollanda’da sokaklar karıştı! Yüzlerce kişi koronavirüs yasaklarını protesto etti

"HÜKÜMET HALKIN BİR NUMARALI DÜŞMANIDIR"

Kısıtlamalara ve önlemlere tepki gösteren eylemciler, "Onay vermek zorunda değiliz", "Dünya'yı kontrol etmeyi durdurun" ve "Hükümet halkın bir numaralı düşmanıdır" yazılı pankartlar açtı. Çevik kuvvet kalabalığı dağıtmak için göstericilere coplarla müdahale etti. Hollanda'da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.