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Giriş Tarihi: 2.1.2022 18:46 Son Güncelleme: 2.1.2022 18:56

Hollanda'da sokaklar karıştı! Yüzlerce kişi koronavirüs yasaklarını protesto etti

Hollanda’da sokaklar karıştı! Yüzlerce kişi koronavirüs yasaklarını protesto etti

Hollanda'da yüzlerce kişi, Amsterdam Belediyesinin yasaklamasına rağmen, hükümetin Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı politikalarına karşı protesto düzenlendi.

"Hollanda için Hep Beraber" kuruluşu, başkent Amsterdam'daki Müzeler Meydanı'nda Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Göstericiler, "Faşizme hayır" ve "Diktatörlüğe hayır" sloganları attı.

"HÜKÜMET HALKIN BİR NUMARALI DÜŞMANIDIR"

Kısıtlamalara ve önlemlere tepki gösteren eylemciler, "Onay vermek zorunda değiliz", "Dünya'yı kontrol etmeyi durdurun" ve "Hükümet halkın bir numaralı düşmanıdır" yazılı pankartlar açtı. Çevik kuvvet kalabalığı dağıtmak için göstericilere coplarla müdahale etti. Hollanda'da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

YASAĞA RAĞMEN PROTESTO

Polis, Müzeler Meydanı'nın gösteri ve toplantılara yasak bölge ilan edilmesine rağmen toplanan göstericileri dağılmaları yönünde uyardı. Kalabalığın artmasını istemeyen Hollanda polisinin çağrılarına uyan kalabalık alanı boşalttı. Toplumsal olaylara müdahale aracının ve atlı polislerin hazırda bekletildiği gösteri alanına giden tramvay ve otobüs seferleri geçici olarak durduruldu. Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, küçük çaptaki olayların ardından sona erdi.

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Hollanda'da sokaklar karıştı! Yüzlerce kişi koronavirüs yasaklarını protesto etti
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