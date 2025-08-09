Hollanda’da yüzler Gazze için sokakta: “Özgür Filistin” diyerek, dünyaya seslendiler!

Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da yüzlerce kişi soykırımcı İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki için Borsa Meydanı’na döküldü. Göstericiler Gazze’deki saldırılara rağmen Hollanda başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirdi. Öte yandan göstericiler pankartlarda, “Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" ifadelerine yer verdi

Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını proteste etmek için Amsterdam'daki Borsa Meydanı'nı doldurdu. Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi.

Savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getiren konuşmacılardan Muhammed Koteş, İsrail'in Gazze'deki ablukasının acilen kırılması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini söyledi.