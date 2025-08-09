Hollanda’da yüzler Gazze için sokakta: “Özgür Filistin” diyerek, dünyaya seslendiler!
Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da yüzlerce kişi soykırımcı İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki için Borsa Meydanı’na döküldü. Göstericiler Gazze’deki saldırılara rağmen Hollanda başta olmak üzere Batılı hükümetlerin İsrail’e destek vermesini eleştirdi. Öte yandan göstericiler pankartlarda, “Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de soykırım yaşanıyor" ifadelerine yer verdi
Yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını proteste etmek için Amsterdam'daki Borsa Meydanı'nı doldurdu. Eylemcilere hitap eden konuşmacılar, Gazze'ye yönelik saldırılara rağmen Hollanda, ABD, İngiltere ve Batılı hükümetlerin İsrail'e destek vermesini eleştirdi.
Savaşın sonlandırılması için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin harekete geçmesini beklediklerini dile getiren konuşmacılardan Muhammed Koteş, İsrail'in Gazze'deki ablukasının acilen kırılması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini söyledi.
ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ
Koteş, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, uluslararası toplumun bir an evvel gecikmeden harekete geçmesini istedi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamasıyla Filistin halkına yönelik soykırımın tamamlanması ve Gazze'nin tamamen ilhak edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Koteş, Hollanda'nın İsrail'e karşı gerekli adımları atmakta geciktiğini vurguladı.