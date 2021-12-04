Hollanda’dan terör yandaşlarına gözaltı

HOLLANDA
polisi, Lahey
kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
(OPCW) binasını basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı. Hollanda polisince yapılan açıklamaya göre, kalabalık bir grup OPCW binasını basmaya çalıştı. Türkiye
'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen ve taşkınlık çıkaran terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Terör yandaşlarının eyleminde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı ve elebaşı Abdullah Öcalan
lehine slogan atıldı.