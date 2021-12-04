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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Hollanda’dan terör yandaşlarına gözaltı

Hollanda’dan terör yandaşlarına gözaltı
HOLLANDA polisi, Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) binasını basmaya çalışan terör örgütü PKK yandaşlarını gözaltına aldı. Hollanda polisince yapılan açıklamaya göre, kalabalık bir grup OPCW binasını basmaya çalıştı. Türkiye'ye karşı harekete geçilmesini istediği belirtilen ve taşkınlık çıkaran terör örgütü yandaşlarına polis müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Terör yandaşlarının eyleminde terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşındı ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
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Hollanda’dan terör yandaşlarına gözaltı
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