Hollanda’dan Ukrayna’ya askeri destek paketi

Hollanda 'nın bugünden itibaren 6 ay boyunca NATO 'nun doğu kanadını ve Ukrayna 'ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya 'daki lojistik merkezini de koruyacağı kaydedilen açıklamada, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, " Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)" tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİ KATKI SAĞLAMALI

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın hava saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve kış ayını atlatabilmesi için acilen daha fazla askeri desteğe ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.

Brekelmans, "Geçen hafta sonu Rusya'nın hava saldırılarıyla yine çok üzücü bir dip nokta yaşandı. Barış müzakereleri, Ukrayna'yı tam ve kitlesel şekilde desteklemekten dikkatimizi uzaklaştırmamalı." görüşünü paylaştı.