Hollandalı bakandan Türkiye vurgusu: “NATO’da böyle güçlü bir ülke olduğu için çok mutluyuz”

Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David Van Weel, Avrupa güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladığı Türkiye'nin NATO'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"AVRUPA KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALI"

Rubio'nun, Avrupa'dan savunma konusunda daha fazla çaba göstermesini istediğini dile getiren Van Weel, Avrupa'nın dünyayı kendi görüşlerine göre değil, olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında konuşan Van Weel, ABD'li mevkidaşının, aynı zamanda transatlantik bağların devam edeceğini ve bunu Avrupa ile birlikte inşa etmek istediklerine işaret ettiğini vurguladı. Bunun, Avrupalılar için bir uyarı sinyali olduğunu ifade eden Van Weel, kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer caydırıcılığa ilişkin açıklamalarını değerlendiren Van Weel, Fransız nükleer gücünün Avrupa için ne ifade ettiğinin tartışılabileceğini ancak ABD'nin sağladığı nükleer şemsiyenin güvenlik açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE VURGUSU: "GÜÇLÜ MÜTTEFİK"

Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından kritik rolüne dikkat çeken Van Weel, NATO içinde Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bulunmasının ittifak için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Bu nedenle NATO içinde bu kadar güçlü bir ulusun olması beni çok mutlu ediyor. NATO'da çalıştığım için Türkiye'nin güvenliğimize yaptığı son katkıyı gördüm ve hepimizin bunun için mutlu olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.