Hollandalı vekilden sert sözler: İsrail’e çifte standart uyguluyorlar!

Van Baarle, "Hollanda ve Avrupa ülkeleri nasıl 75 yıldır Filistinlilerin kendi kaderlerine bırakıldığını görmezden geliyorsa şimdi yine Filistinli çocukların İsrail bombaları ile öldürülmesine gözlerini kapatıyor. Hollanda'nın savunmasız Filistinlilere karşı savaş suçları işlenirken seyirci kalmak yerine sert bir dil kullanması lazım." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı çifte standart uygulandığına işaret eden van Baarle, "Ukrayna'daki savaş söz konusu olduğunda Batı ülkelerinin ve Hollanda'nın çok sert açıklamalar yaptığını ve savaş suçlarından bahsettiğini görüyoruz. Filistinliler veya Müslümanların kaderi söz konusu olduğunda Hollanda ve Batı dünyasının sessiz kalarak bariz bir ayrımcılık yaptığını görüyoruz. Buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.