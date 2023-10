Hollandalı vekilden sert sözler: İsrail’e çifte standart uyguluyorlar!

Hollanda'da Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve Milletvekili Stephan van Baarle, İsrail'in savaş suçu işlediğini, Hollanda'nın ve Batılı ülkelerin buna sessiz kaldığını söyledi. Hollandalı Milletvekili van Baarle, İsrail-Filistin çatışmasını ve Batı'nın tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

Van Baarle, İsrail'in apartheid rejimi (sistemsel ayrımcılık) uyguladığını ve Batılı ülkelerin sessiz kalması sebebiyle 75 yıldır yaptığı her şeyden sıyrıldığını belirtti. İki milyon Filistinlinin elektriği, suyu ve gıdasının kesildiğine dikkati çeken van Baarle, "Gazze'deki durum çok korkunç. Şu an orada hastanelerin üzerine bombalar yağıyor. İsrail, şu an gerçekten savaş suçu işliyor. Batı dünyası ve uluslararası toplum buna hiçbir şey yapmıyor. Buna son verilmeli ve Hollanda'nın bu durumu kınaması gerekiyor." dedi.