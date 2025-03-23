Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da on binler Filistin için sokağa indi!

Konuşmacılardan Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı çıkmanın herkes için bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Gazze Filistinlilerindir." dedi. Konuşmaların ardından grup, Dam Meydanı'ndan başlayarak merkezi tren istasyonunun olduğu güzergahta yürüyüş yaptı.