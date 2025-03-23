Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da on binler Filistin için sokağa indi!
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına karşı protesto düzenledi. Öte yandan gösteriye katılan Denk Partisi Milletvekili Stephan van Baarle Hollanda hükümetinin halen İsrail'e karşı tutumunu değiştirmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.
Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı. İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren Filistin destekçileri, "Soykırıma hayır", "Trump, cehenneme git", "Gazze satılık değil", "Katil Netanyahu", "Özgür Gazze" sloganları attı.
Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.
Gösteriye katılan Denk Partisi Milletvekili Stephan van Baarle, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının ve Hollanda hükümetinin halen İsrail'e karşı tutumunu değiştirmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargılanması gereken bir çocuk katili olduğunu belirten Van Baarle, ABD'nin desteklediği ve uluslararası toplumun şu anda görmezden geldiği Gazze'deki soykırımın durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.