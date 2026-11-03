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  • Hollywood yıldızından Müslüman adaya seçim desteği: Sayed'in yanında durmaktan gurur duyuyorum

Hollywood yıldızından Müslüman adaya seçim desteği: Sayed'in yanında durmaktan gurur duyuyorum

ABD’li oyuncu Mark Ruffalo, Michigan’da Senato koltuğu için yarışan Müslüman aday Abdul el-Sayed’e desteğini açıkladı. Şirketlerin çıkarları yerine insanı ve sağlık hizmetlerini önceleyen Sayed’in yanında durmaktan gurur duyduğunu belirten ünlü oyuncu, seçmenleri sandıkta seslerini duyurmaya çağırdı.

Hollywood yıldızından Müslüman adaya seçim desteği: Sayed’in yanında durmaktan gurur duyuyorum
AA AA
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ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayed'in yanında durmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Sayed'in savunduğu değerlere, temsil ettiği liderlik anlayışına ve birlikte inşa edilebilecek geleceğe inandığını belirten Ruffalo, şunları kaydetti:

"Michigan, harekete geçin. Kar hırsının önüne insanı, şirket açgözlülüğünün önüne sağlık hizmetini koymak ve gücü yeniden hepimizin ellerine teslim etmek için sesinizi yükseltin."

Sayed'in "hükümetin herkes için çalışması gerektiğini farkına varan biri" olduğunu kaydeden Ruffalo, "İşte bu yüzden Sayed'i destekliyorum." ifadesine yer verdi.

Paylaşımında Sayed'in seçim kampanyasında yaptığı bir konuşmadan kesit de yayımlayan Ruffalo, seçmenlere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sizden, oy pusulanız aracılığıyla sesinizi duyurmanızı istiyorum. Ailenizle konuşun. Çevrenizdeki insanlara ulaşın. Sokaktan birini tutup getirin."

Hollywood yıldızından Müslüman adaya seçim desteği: Sayed'in yanında durmaktan gurur duyuyorum

ABDUL EL-SAYED KİMDİR?

Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Sayed, Michigan'da 4 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olmuştu.

Sayed sandıkta, Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers'a karşı, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

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#DEMOKRAT PARTİ #ABD

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