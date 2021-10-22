Hollywood’da korkunç ölümde yeni detaylar! Alec Baldwin film setindeki silahla nasıl öldürdü?

Bu yöntemde silahın ağırlığı aynıyken, ateşlemenin gerçekçi olması ve boş kovanın yere düşmesi, gerçek mermi ateşlemek ile aynı görüntüyü verdiği için tercih edilir. Ancak Film endüstrisinde kullanılan silahlarda, fişeğin ağzında çekirdek olmadığı için bu bölge, barutun dışarıya dökülmemesi için kağıt veya mum ile kapatılır.