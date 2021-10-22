Hollywood’da korkunç ölümde yeni detaylar! Alec Baldwin film setindeki silahla nasıl öldürdü?

Dünya, ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişiyi öldürmesini konuşuyor.
ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki "Rust" filminin setinde bir kaza meydana geldi.
SETTE KORKUNÇ ÖLÜM
Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.
Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.
Baldwin'in sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, kurusıkı silahın ateş alması sonucu meydana gelen olayın bir kaza olduğunu söyledi.
Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, olayda ateşli silah kullanıldığı, silahın ve merminin türünün araştırıldığı kaydedildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve Baldwin'e yönelik herhangi bir suçlamada bulunulmadığı vurgulandı. Baldwin'in şerif ofisine gelerek polisle görüştüğü, daha sonra binadan ayrıldığı ifade edildi.
ABD medyası, Baldwin'in şerif ofisi önünde gözyaşları içinde görüldüğünü aktardı.
Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Birliği, Hutchins'in ölümünün "yıkıcı bir haber" ve "korkunç bir kayıp" olduğunu belirtti.
SAHTE SİLAH NASIL ÖLÜME YOL AÇTI?
Film endüstrisinde kullanılan silahlarda, gerçekçi durması için gerçek silahlar kullanılır. Ancak bu silahlara doldurulan fişeklerin çekirdeği çıkarılır, dolayısıyla fişekler, çekirdeği olmadan ateşlenir.
Bu yöntemde silahın ağırlığı aynıyken, ateşlemenin gerçekçi olması ve boş kovanın yere düşmesi, gerçek mermi ateşlemek ile aynı görüntüyü verdiği için tercih edilir. Ancak Film endüstrisinde kullanılan silahlarda, fişeğin ağzında çekirdek olmadığı için bu bölge, barutun dışarıya dökülmemesi için kağıt veya mum ile kapatılır.
Bu önlemlere rağmen yakın mesafeden ateşlenmesi halinde bu silahlar da Alec Baldwin'in olayında olduğu gibi ölüme neden olabilir.
BALDWIN'İN GEÇMİŞ TWEET'İ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan korkunç olayın ardından Baldwin'in dört yıl önce yaptığı bir Twitter paylaşımı ortaya çıktı.
Alec Baldwin, 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" mesajını paylaşmıştı.
Hollywood yıldızının bu tweeti, ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşılmıştı. Buna göre California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmişti.
Genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis sonunda silahını ateşleyip adamı vurmuştu.
Baldwin'in, bu kazayı eleştirmek için attığı bu tweet ise gerçek oldu.