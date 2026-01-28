Hollywood’dan isyana destek

ABD'de Minnesota'daki göçmenlere yönelik baskınlar ve bu süreçte 2 ABD'linin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince öldürülmelerinin ardından Hollywood'dan birçok ünlü isim Trump yönetimine tepki göstermeye başladı. "The Last of Us" dizisinin yıldızı Pedro Pascal, Billie Eilish, Katy Perry, Jamie Lee Curtis, Natalie Portman, Mark Ruffalo ve Glenn Close ile Olivia Rodrigo gibi isimler sosyal medya paylaşımda, "Minnesota ile birlikteyiz" diyerek Donald Trump yönetimine tepki gösterdi. Gümrük ve Sınır Muhafaza Komutanı Gregory Bovino ve ekibi protestocuların ısrarı sonucu Minnesota'dan ayrıldı.