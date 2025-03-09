Hollywood’un gizemli ölümü aydınlandı

Hollywood'un efsanevi oyuncularından Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa'nın 26 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili sır perdesi aralandı. Yetkililer 65 yaşındaki Arakawa'nın, ölümünü hantavirüs pulmoner sendromuna bağladı. Evin girişinde bulunan 95 yaşındaki Hackman'ın ise eşinin ölümünden tam bir hafta sonra Alzheimer hastalığının da katkıda bulunduğu kalp hastalığından öldüğü kaydedildi. Hackman'ın Alzheimer nedeniyle eşinin öldüğünden haberdar olmayabileceği belirtildi.