Holokost kalkanı deliniyor

Siyonist emelleriyle dünyayı ateşe atan İsrail, artık yaptığı katliamları Holokost kalkanı ile örtbas edemiyor. Gazze Şeridi'nde soykırım yapan, Batı Şeria'yı ilhak eden ve Filistin topraklarında Nazi Almanyası gibi ırkçı politikalar yürüten İsrail'e dünyadan tepki yağıyor. İsrail'in işlediği savaş suçlarına dair her gün ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal ağlarda binlerce kişi paylaşıyor. Üstelik tepkiler sadece vatandaş düzeyinde kalmıyor.

'SAVAŞ SUÇLUSU İSRAİL' TEPKİSİ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürerek çatıdan attığı görülen bir videoyu alıntılayıp yeniden paylaştı ve sorumluların hesap vermesini istedi. Ya da Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Batı Şeria'nın fiilen ilhak edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tüm bu tepkilere İsrailli yetkililerin verdiği cevap ise "Holokostun (1941- 1945'te Almanların Yahudilere karşı uyguladığı zulüm) bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde oluyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya da İsrailli bakanlardan yapılan açıklamaların altına binlerce kişiden de "Gazze, Batı Şeria, İran, Lübnan, Yemen, Suriye... Her yerde İsrail'in zulmü var. İsrail'in işlediği savaş suçları gerçek ve bunun Holokost ile hiçbir alakası yok. Artık dünyayı kandıramazsınız" mesajını bırakıyor.