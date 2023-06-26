Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Honduras'ta bilardo salonuna silahlı saldırı: 11 ölü
Giriş Tarihi: 26.6.2023 04:47

Honduras'ta bilardo salonuna silahlı saldırı: 11 ölü

Orta Amerika'da yer alan Honduras'ta bir bilardo salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Etrafa rastgele ateş açan saldırganlar, 11 kişiyi öldürdü çok sayıda kişiyi de yaraladı.

AA
Honduras’ta bilardo salonuna silahlı saldırı: 11 ölü

Bölge basınında çıkan habere göre, Cortes eyaletine bağlı Choloma kentindeki bir bilardo salonuna silahlı kişiler baskın yaptı.

POLİS GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALDI

Etrafa rastgele ateş açan silahlı kişiler, biri kadın 11 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etrafı güvenlik çemberine aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Honduras'ta en son 20 Haziran'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum öldürülmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Honduras'ta bilardo salonuna silahlı saldırı: 11 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA