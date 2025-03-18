Honduras’ta feci kaza: Uçak denize düştü

ÜNLÜ MÜZİSYEN ÖLENLER ARASINDA

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polisten yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kurtulduğu, 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Ölenler arasında ünlü müzisyen Aurelio Martinez Suazo'nun da bulunduğu aktarıldı.