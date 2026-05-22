Honduras’ta polis konvoyuna pusu! 24 kişi öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta iki farklı saldırı gerçekleştirildi. İki farklı saldırıda 4'ü polis 24 kişi öldürüldü. Ülkenin kuzeyindeki Trujillo bölgesinde bir çiftlikte gerçekleştirilen ilk saldırıda 19 çalışan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İKİNCİ SALDIRIDA 4'Ü POLİS 5 KİŞİ ÖLDÜ

Polis Sözcüsü Edgardo Barahona, Guatemala sınırında Omoa kasabasında ise polis konvoyuna pusu kurularak gerçekleştirilen ikinci saldırıda ise 4 polis 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırının polislerin, çetelerle mücadele misyonu kapsamında Omoa'dan başkent Tegucigalpa'ya hareket ettikleri sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Honduras Güvenlik Bakanı Gerzon Velasquez, düzenlediği basın toplantısında Trujillo'da cesetlerin yetkililer olay yerine ulaşmadan önce muhtemelen meslektaşları veya suç bağlantıları tarafından kaldırıldığını söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör