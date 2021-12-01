Honduras’ta solcu aday Castro devlet başkanı seçildi

Ülkenin ilk kadın devlet başkanı olması beklenen Castro, ayrıca başkent Tegucigalpa ile San Pedro Sula'nın belediye başkanlığını da kazanarak destekçileriyle seçim başarısını kutladı.

Castro, sağ partinin 12 yıllık iktidarına son vererek 27 Ocak 2022'de görevi devralması bekleniyor.

İktidardaki Ulusal Parti'nin Merkez Komitesi Sekreteri Kilvett Bertrand, Castro'yu tebrik ederek, "Ülkede demokrasiyi dimdik korumak için muhalefetle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.