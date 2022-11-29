Honduras’ta ulusal acil durum ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, artan suç olayları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildiği bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Cumhurbaşkanı Xiomara Castro açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığı, kiralık katiller ve yasa dışı grupların faaliyetlerini engellemek için ulusal acil durum ilan ettiklerini duyurdu.