Hong Kong’da 2 bin hayvan itlaf edilecek

Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki bir evcil hayvan dükkanı çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün birkaç farede görüldüğü, bunun üzerine fareler dahil yaklaşık 2 bin küçük hayvanın itlaf edileceği belirtildi.

Söz konusu evcil hayvan dükkanı çalışanında Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiği ve Hollanda'dan ithal edilen birkaç farenin de testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi yetkilileri, şehirde evcil fare satışı ve küçük memelilerin ithalatının da durdurulacağını bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hayvanların Kovid-19'un yayılmasında önemli rol oynamadığı değerlendirmesinde bulunmasına rağmen Hong Kong sağlık yetkilileri, hastalığın hayvanlardan insanlara geçme ihtimalini de değerlendirerek katı tedbirler uyguluyor.

FARELERDEN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Sağlık Koruma Merkezinden Edwin Tsui, hastalığın çalışana farelerden bulaşmış olma olasılığını göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.

Öte yandan tedbir kapsamında, 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşteriler zorunlu karantinaya alınacak ve fareler itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilecek.

Yetkililer, Hong Kong'daki tüm evcil hayvan dükkanlarının fare satışlarını durdurması gerektiğini ve fare, çinçilya dahil yaklaşık 2 bin küçük memelinin insani şekilde itlaf edileceğini kaydetti.