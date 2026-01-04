Hong Kong’da apartman dairesini alevler sardı: Ölü ve yaralılar var

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan Kawloon ilçesindeki Shek Kip Mei Sitesi'nde sabah saatlerinde bir dairede yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiyeciler dairede 1 kişinin cansız bedenini bulurken, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Apartmanda yaşayan 200'den fazla kişinin tahliye edildiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Hong Kong'da, Tai Po ilçesinde çok katlı 8 apartmanın olduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım 2025'te çıkan yangında 161 kişi hayatını kaybetmişti.