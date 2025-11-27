Hong Kong’da yangın faciası

Hong Kong dün sekiz bloktan oluşan ve yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı konut kompleksinde çıkan yangınla sarsıldı. Tai Po bölgesinde 2 bin dairenin bulunduğu 'Wang Fuk Court' isimli konut kompleksinde dün yerel saatle 14.51'de başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 36 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 29 kişi de yaralandı. Yetkililer, binalarda çok sayıda kişinin de mahsur kaldığını, 279 kişiden ise haber alınamadığını belirtti. Alevlerin, binaların yenilenmesi için dış cepheye kurulan bambu iskeleler nedeniyle hızla yayıldığı ifade edildi. Yetkililer, yangının ardından Hong Kong'daki en yüksek alarm seviyesi olan 5 numaralı yangın alarmını devreye aldı.

Çevredeki yollar güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Hong Kong İtfaiye Departmanı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, "Bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları, kapı ile pencerelerini kapatmaları ve sakin olmaları tavsiye edilmektedir" açıklamasında bulundu. Wang Fuk Court, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Hong Kong'daki çok sayıda yüksek katlı konut kompleksinden biri. Tai Po bölgesi ise yaklaşık 300 bin nüfusa sahip köklü bir banliyö olarak biliniyor.