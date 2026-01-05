Hong Kong’da yangın paniği

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, çok katlı apartmanların olduğu bir sitenin dairesinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Kawloon ilçesindeki Shek Kip Mei Sitesi'nde sabah saatlerinde bir dairede yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiyeciler dairede 1 kişinin cansız bedenini bulurken, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Apartmanda yaşayan 200'den fazla kişinin tahliye edildiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.