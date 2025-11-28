Hong Kong’da yangının bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 128’e yükseldi! Üç yönetici gözaltına alındı

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün akşam saatlerinde 8 apartmanlı sitede çıkan yangında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor.

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ YAŞIYORDU

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ü kontrol altına alınırken 4 binada yangın devam ediyor. 279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISI 128'E YÜKSELDİ

İtfaiyeden yapılan açıklamada, faciada can kaybının 1'i itfaiyeci olmak üzere 83'e, yaralı sayısının ise 10'u itfaiyeci olmak üzere 75'e yükseldiği ifade edildi. Yangının üzerinden 24 saat geçerken, arama-kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği belirtildi.

YANGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Hong Kong lideri John Lee ise düzenlediği basın toplantısında, 7 binadaki yangının kontrol altına alındığını aktardı. John Lee evsiz kalan sakinlere destek olmak yaklaşık bin 800 konut sağlanacağı ve hane başına 10 bin Hong Kong doları (bin 280 dolar) tutarında nakit yardım yapılacağını ifade etti.

YANGININ SEBEBİ ÇALIŞANLARIN SİGARA İÇMESİ

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangının çıkış sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü, iskelenin yangına dayanıklılık seviyesi ve yanan molozların rüzgarla taşınarak hızla yayıldığı da iddialar arasında yer aldı.

3 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.

Hong Kong Mühendisler Enstitüsünden yetkili Gary Au Gar-hoe, SCMP gazetesine yaptığı açıklamada, bambu iskelelerin, ağlarına yangın geciktirici uygulansa bile alev alabileceğini, yangında yayılan ısının komşu binaları tutuşturabileceğini belirtti.

Yangının boyutuna değinen Gary, bunun iskelede kullanılan yangın güvenliği malzemeleri, inşaat çalışmaları sırasında yangın güvenliği yönetimi ve işçiler arasında farkındalık gibi bir veya daha fazla alandaki potansiyel eksikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Gary, yangının binalardan birinin alt katlarındaki iskelede başladığını, üst katlara ve içe doğru sıçradığını, rüzgarın da alevlerin yayılmasına etki ettiğini kaydetti. Yangında en son 75 kişinin hayatını kaybettiği, 279 kişiden hala haber alınmadığı bildirilmişti.

17 YIL SONRA İLK DEFA 5. SEVİYE ALARM

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, Pekin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını vermişti.

Tadilat nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin alevlerin hızla yayılmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.

BÖLGEYE YARDIM YAĞIYOR

Bölge halkı, yangında evini kaybedenler için kurulan bağış merkezine gıda ve kıyafet bağışında bulundu. Çinli teknoloji devleri ise yardım çalışmalarını desteklemek için bağış sözü verdi. E-ticaret platformu Taobao'nun sahibi Alibaba Group, 20 milyon Hong Kong doları (2.6 milyon dolar) bağışlayacağını açıklarken, teknoloji şirketleri Tencent, Xiaomi ve ByteDance 10'ar milyon Hong Kong doları yardım yapacağını belirtti.

Spor giyim devi Anta 10 milyon Hong Kong doları nakit, 20 milyon Hong Kong doları da giysi bağışlayacağını duyurdu.

Sitedeki 8 gökdelende bulunan bin 984 dairede yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu