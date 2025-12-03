Hong Kong’daki yangın faciasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 159’a yükseldi

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamada, yangında en küçüğü 1 yaşında bebek, en yaşlısı 97 yaşında olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 159'a çıktığı belirtildi. Yangında hasar alan 8 binadan 7'sinde ceset arama çalışmalarının tamamlandığı, yaklaşık 30 kişinin hâlen kayıp olduğu bildirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yetkililer, konut kompleksindeki bakım çalışmaları sırasında bazı yangın alarmlarını devre dışı bıraktıkları şüphesiyle 6 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Daha önceki açıklamalarda da yangında 11'i itfaiyeci, 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

TAİ PO YANGINI

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, "kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın" olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi yakalamıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.