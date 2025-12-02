Hong Kong’taki yangın felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 156’ya yükseldi

Lee, faciaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Bu trajedinin tekrar yaşanmaması için bağımsız bir komite kuruyorum. Yangının çıkış nedenini ve bu kadar hızlı yayılmasının ardındaki tüm unsurları inceleyeceğiz." dedi.

30 KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Soruşturma ekipleri, tamamen küle dönen kulelerden ikisi hariç hepsinde incelemeleri tamamladı. Buna rağmen yaklaşık 30 kişinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hong Kong polisi, yangına ilişkin cezai soruşturmada 15 kişinin, yolsuzluk iddiaları kapsamında ise 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.