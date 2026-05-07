Hristiyan dünyasını ayağa kaldıran görüntü: İsrail’den Lübnan’da dini sembollere hakaret

İsrail askerinin Lübnan'ın güneyinde Hristiyanların yaşadığı bölgede bulunan Meryem Ana heykeline hakareti tepki gördü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğrafı teyit edildi.

Debel köyünde çekildiği belirlenen fotoğrafta, bir askerin heykelinin ağzına sigara yerleştirirken, diğer askerlerin ise bu anın fotoğrafını çektiği ve sosyal medyadan paylaşıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise askerlerin Hristiyanların dini sembollerine ilişkin yaptıklarını "uygunsuz bir davranış ve ordunun değerlerinden sapması" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin "olayın incelendiği ve bulgular ışığında gerekli adımlar atılacağı" yönünde açıklama yaptığı aktarıldı.