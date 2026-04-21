Hristiyanlar İsrail’e karşı seslerini yükseltiyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Başta işgal altındaki Filistin topraklarında olmak üzere Ortadoğu'da saldırdıkları birçok ülkede yüzlerce camiyi yıkan siyonist İsrail, dini değerlere saldırıları nedeniyle Hıristiyanlarla da karşı karşıya gelmeye başladı. Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini baltayla kırdığını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. ABD'liler "Bizim vergilerimizle İsrail askerleri Hz. İsa heykelini parçalıyor" şeklinde tepkiler gösterdi. Kudüs Latin Patrikhanesi, saldırıyı "aşağılayıcı ve onur kırıcı" olarak nitelendirdi. Binlerce caminin patlatılması emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu, Hıristiyanlara yönelik saldırıyı kınadığını belirtirken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da açıklamasında Hıristiyanlardan özür diledi.