Hristiyanlığın en eski kitabı 3.65 milyon sterline satıldı

Milattan sonra 250-350 arasında yazıldığı düşünülen ve var olan en eski kitaplardan biri olan Crosby-Schøyen Kodeksi, Christie's'in Londra'daki müzayedesinde 3 milyon 65 bin sterline satıldı. Mısır'da papirüs üzerine Kıpti alfabesiyle yazılan kitap, Christie's'e göre Hristiyanlığın en eski dini kitabı. Bin 700 yıl öncesine dayanan eser, beş erken Hristiyan metnini içeriyor. Bunların arasında İncil'in bilinen en eski metinleri Yunus Kitabı ve Petrus'un İlk Mektubu da yer alıyor. Antik Mısır'da yaygın olarak kullanılan papirüs levhalarından oluşan, 40 yıllık bir sürede yazılan kitap, toplam 104 sayfalık el yazması metinler içeriyor. Kitap, Hristiyan kültürünün ve edebiyatının doğuşunun anahtar örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.