HTŞ lideri Colani A Haber’e konuştu: Bu zafer tüm Müslümanların

Suriye'nin farklı noktalarında gelişmeleri anlık olarak aktaran ve tarihi bir televizyonculuk başarısına imza atan A Haber yine farkını ortaya koydu. Colani A Haber mikrofonlarına Suriye'de yaşanan değişim ile ilgili olarak, "Bu bir zaferdir bütün Müslümanlar için. Elhamdülillah…" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.