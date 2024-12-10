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Giriş Tarihi: 10.12.2024 13:39 Son Güncelleme: 10.12.2024 13:51

HTŞ lideri Colani A Haber'e konuştu: Bu zafer tüm Müslümanların

HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu. Colani, "Bu zafer tüm Müslümanların" dedi.

HTŞ lideri Colani A Haber’e konuştu: Bu zafer tüm Müslümanların

Suriye'nin farklı noktalarında gelişmeleri anlık olarak aktaran ve tarihi bir televizyonculuk başarısına imza atan A Haber yine farkını ortaya koydu. Colani A Haber mikrofonlarına Suriye'de yaşanan değişim ile ilgili olarak, "Bu bir zaferdir bütün Müslümanlar için. Elhamdülillah…" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

HTŞ Komutanı Ebu Muhammed Colani A Haber'e konuştu | Video

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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HTŞ lideri Colani A Haber'e konuştu: Bu zafer tüm Müslümanların
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