HTŞ lideri Türkıye’de ilk kez A Haber’e konuştu: YPG silahlarını bırakmak zorunda

Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra işgal ettiği toprakları bir bir kaybeden terör örgütü YPG'nin tamamen ortadan kaldırılması için zaman daralıyor. Yeni Şam yönetiminden YPG karşıtı açıklamalar en üst seviyeden sürüyor. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet Şara, Türkiye'de ilk kez A Haber'e konuşarak gelişmeleri değerlendirdi.

'MUTLAKA DÖNÜN' ÇAĞRISI

Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından tüm silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na bağlanmayı kabul ettiğini ancak bir tek terör örgütü YPG'nin direndiğini dile getirdi. Tüm silahların Şam yönetimine devredilmesi gerektiğinin ve yabancı silahlı grupların Suriye'yi terk etmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Şara, yeni Suriye'deki herkesin eşit vatandaşlık altında yaşayacağını dile getirdi. Şara "Suriyelilerin geri dönmesi gerekiyor. Mutlaka kendi ülkemize dönmelerini savunuyoruz" ifadesini kullandı.

'SINIR GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

İlk aşamada kan akmasını kendilerinin ve Türkiye'nin de istemediğini belirten Şara, "Şu an biraz zaman tanıyoruz. Bölgedeki Arap aşiretlerin de YPG'yi istemediğini biliyoruz" dedi. Şara ayrıca "Türkiye ile yakından işbirliği içindeyiz. Türkiye, Suriyelilere kucak açtı, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği bizim için çok önemli" mesajlarını verdi. YPG'nin DEAŞ şantajını kullandığını belirten Şara, "YPG'ye destek veren ülkelere mektup gönderdik ve destek istedik. YPG'nin kontrolündeki hapishaneleri kontrol edebiliriz. Türkiye'den DEAŞ'la mücadele konusunda destek isteyebiliriz" dedi.

"PKK'YA MÜSAADE ETMEYİZ"

Suriye lideri Ahmet Şara, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'a önemli açıklamalarda bulundu. Şara, "Silahlı gruplar Türkiye'de terör olayları düzenledi. Türkiye bize çok yardımcı oldu. O yüzden PKK'ya müsaade etmemiz söz konusu olamaz" dedi.

"TARİH ERDOĞAN'I YAZACAK"

Yeni Şam lideri Ahmet Şara, "Suriyelilere karşı mazlumların yanında olmak için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ahlaki bir konum aldı. Suriye ve tarih bu onurlu duruşu unutmayacak. Suriye her zaman bunu aklında tutacak. Sayın Erdoğan'ı Şam'a davet ettim. Türkiye'ye yakın zamanda gideceğim" dedi.

"İSRAİL'İN İLERLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Şara, İsrail'in işgali hakkında "İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmesini kabul etmiyoruz. Biz savaştan çıktık. İmarla uğraşıyoruz. Ama İsrail'in ilerlemesini de kabul etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler'in Golan Tepesi'ne gelip görev almasını istiyoruz" dedi.

ŞAM YÖNETİMİ, 2 PETROL SAHASININ KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka'nın güneyinde ilerleyerek terör örgütü PKK/YPG işgalindeki 2 petrol sahasının kontrolünü ele geçirdi. İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısındaki Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.