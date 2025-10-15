Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…
Brezilya’da seri katil zanlısının tüyler ürperten cinayetleri ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, ev sahibini vahşice öldürdü ve cesedini beş gün boyunca evinde sakladı. Oğlu kötü kokudan şikayet edince gerçekler ortaya çıktı. Polis, zanlının başka ölümlerle de bağlantısı olduğunu düşünüyor.
CNN Brasil'in haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 36 yaşındaki hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, beş ay içinde en az 4 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.
EV SAHİBİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ
Fernandes'in bağlantılı olduğu dört cinayetten biri, ocak ayında tartışma sırasında bıçakladığı iddia edilen ev sahibi Marcelo Hari Fonseca'ya ait.
Seri katil zanlısının, ev sahibinin çürümekte olan cesedini beş gün boyunca evinde sakladığı ileri sürüldü.
Habere göre zanlı, oğlunun ve yeğeninin cesedi görmemesi için odanın girişini bir çarşafla kapattı.
Ayrıca Fernandes'in, ev sahibini bıçakladığı kanepeyi daha sonra yaktığı, bunu "kokuları gidermek" ve "odayı temizlemek" için yaptığı belirtildi.
KÖTÜ KOKU CİNAYETİ ELE VERDİ
Ancak oğlunun kötü kokudan şikayet etmesi ve evde kurtçukların dolaşmaya başlamasının ardından Fernandes durumu kontrol altına almakta zorlandı. 5 gün sonra kokunun gizlenemez hale gelmesiyle polisi aradı.
Polis cesedi buldu ancak otopsi net sonuç vermediği için dosya kapatıldı.
Daha sonra zanlı başka ölümlerle ilişkilendirildiğinde, ev sahibinin kızı tekrar polise başvurarak soruşturmanın yeniden açılmasını sağladı.
Habere göre, Fernandes daha sonra polis sorgusunda suçunu itiraf etti.