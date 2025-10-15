Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…

İdeiao, "Öldürmek istiyor ve serbest bırakılırsa kesinlikle yeniden öldürmeye teşebbüs edecek." ifadelerini kullandı.

Polis Şefi Halisson Ideiao, zanlının "aşırı derecede manipülatif" olduğunu belirterek, "öldürmekten zevk aldığını" ve "hiçbir pişmanlık göstermediğini" bildirdi.

KURBANLARINI ZEHİRLEDİ

Polis, Veloso Fernandes'in ocak ve mayıs ayları arasında gerçekleşen en az 3 başka ölümle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Habere göre zanlı bu cinayetlerde genellikle fare zehri kullandı.

Polislere göre Fernandes, Maria Aparecida Rodrigues, Hayder Mhazres ve Neil Correa da Silva isimli kişileri maddi çıkar ve intikam amacıyla öldürdü.

İddialara göre önce zehri köpekler üzerinde denedi ve en az 10 köpeği öldürdü.

Zanlı halen tutuklu bulunuyor ve mezardan çıkarılan cesetler üzerinde yapılan testler sürüyor.