Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…

Brezilya’da seri katil zanlısının tüyler ürperten cinayetleri ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, ev sahibini vahşice öldürdü ve cesedini beş gün boyunca evinde sakladı. Oğlu kötü kokudan şikayet edince gerçekler ortaya çıktı. Polis, zanlının başka ölümlerle de bağlantısı olduğunu düşünüyor.

Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

CNN Brasil'in haberine göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 36 yaşındaki hukuk öğrencisi Ana Paula Veloso Fernandes, beş ay içinde en az 4 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…

EV SAHİBİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Fernandes'in bağlantılı olduğu dört cinayetten biri, ocak ayında tartışma sırasında bıçakladığı iddia edilen ev sahibi Marcelo Hari Fonseca'ya ait.

Seri katil zanlısının, ev sahibinin çürümekte olan cesedini beş gün boyunca evinde sakladığı ileri sürüldü.

Habere göre zanlı, oğlunun ve yeğeninin cesedi görmemesi için odanın girişini bir çarşafla kapattı.

Ayrıca Fernandes'in, ev sahibini bıçakladığı kanepeyi daha sonra yaktığı, bunu "kokuları gidermek" ve "odayı temizlemek" için yaptığı belirtildi.

Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…

KÖTÜ KOKU CİNAYETİ ELE VERDİ

Ancak oğlunun kötü kokudan şikayet etmesi ve evde kurtçukların dolaşmaya başlamasının ardından Fernandes durumu kontrol altına almakta zorlandı. 5 gün sonra kokunun gizlenemez hale gelmesiyle polisi aradı.

Polis cesedi buldu ancak otopsi net sonuç vermediği için dosya kapatıldı.

Daha sonra zanlı başka ölümlerle ilişkilendirildiğinde, ev sahibinin kızı tekrar polise başvurarak soruşturmanın yeniden açılmasını sağladı.

Habere göre, Fernandes daha sonra polis sorgusunda suçunu itiraf etti.

Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…

"ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALIYOR"

Polis Şefi Halisson Ideiao, zanlının "aşırı derecede manipülatif" olduğunu belirterek, "öldürmekten zevk aldığını" ve "hiçbir pişmanlık göstermediğini" bildirdi.

İdeiao, "Öldürmek istiyor ve serbest bırakılırsa kesinlikle yeniden öldürmeye teşebbüs edecek." ifadelerini kullandı.

Hukuk öğrencisinden kan donduran cinayetler: Ev sahibinin çürüyen cesedini sakladı! Oğlu kötü kokudan rahatsız olunca…

KURBANLARINI ZEHİRLEDİ

Polis, Veloso Fernandes'in ocak ve mayıs ayları arasında gerçekleşen en az 3 başka ölümle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Habere göre zanlı bu cinayetlerde genellikle fare zehri kullandı.

Polislere göre Fernandes, Maria Aparecida Rodrigues, Hayder Mhazres ve Neil Correa da Silva isimli kişileri maddi çıkar ve intikam amacıyla öldürdü.

İddialara göre önce zehri köpekler üzerinde denedi ve en az 10 köpeği öldürdü.

Zanlı halen tutuklu bulunuyor ve mezardan çıkarılan cesetler üzerinde yapılan testler sürüyor.