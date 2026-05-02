Hukuksuzlukta da ittifak yaptılar
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) aralarındaki ilan ettikleri askeri ittifak ile bölgesel gerilimi artırmaya yönelik bir hamle yaptı. Bu ülkeler birbirlerinin hukuksuz adımlarında da birbirlerine destek olmaktan geri kalmıyor. İnsani yardım taşıyan ilk Sumud Filosu'na yapılan saldırı gibi ikinci Sumud Filosu'na yapılan hukuksuz müdahale için de İsrail, Yunanistan'ın Girit Adası'nı seçti. Uluslararası sularda hukuku hiçe sayan İsrail askerleri, filo gelmeden birkaç gün önce Girit'e geçerek işleyecekleri savaş suçunun hazırlıklarını yaptı.