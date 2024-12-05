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Giriş Tarihi: 6.12.2024

Hükümetin düştüğü Fransa’da kriz derinleşiyor

Hükümetin düştüğü Fransa’da kriz derinleşiyor
Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 1962'den bu yana ilk defa bir hükümetin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin yankıları sürüyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 7 Temmuz'da sonuçlanan erken genel seçimlerinin ardından atanan Cumhuriyetçiler Partisi'nden Başbakan Michel Barnier'in merkez sağ azınlık hükümeti, muhalefet ile 2025 bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda uzlaşmaya varamayınca verilen gensoru önergesi Meclis'te dün akşam 331 vekilin desteğiyle kabul edildi. Macron ya yeni bir başbakan atayacak ya da istifa edecek. Fransa bu hafta sonu Notre Dame Katedrali'nin açılışında dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken 'başbakansız' kaldı.
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Hükümetin düştüğü Fransa’da kriz derinleşiyor
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