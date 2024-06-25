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Haberler Dünya Haberleri Hunter Biden’ın avukatlık lisansı askıya alındı
Giriş Tarihi: 25.6.2024 19:58

Hunter Biden’ın avukatlık lisansı askıya alındı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından başkent Washington DC’de avukatlık yapmasına ilişkin lisansı askıya alındı.

İHA
Hunter Biden’ın avukatlık lisansı askıya alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'de avukatlık yapamayacak. Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri tarafından suçlu bulunması nedeniyle avukatlık yapmasına ilişkin lisansı Washington DC'de askıya alındı.

JÜRİ, HUNTER BİDEN'I TÜM SUÇLAMALARDAN SUÇLU BULMUŞTU

Jüri, Hunter Biden'ı hakkındaki federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmak gibi suçların tamamından suçlu bulmuştu. ABD'de ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuştu.

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Hunter Biden’ın avukatlık lisansı askıya alındı
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