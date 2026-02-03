HÜRJET’ten tarihi adım! İspanya ihracatıyla dünya sahnesine çıktı

İspanya'nın köklü havacılık dergilerinden Avion Revue, sözleşmesi imzalanan ve 2028'den itibaren ülkedeki F-5 (AE.09) uçaklarının yerini alacak olan HÜRJET'i kapağına taşıdı.

TUSAŞ: DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dergiye yaptığı açıklamada, 53 yıllık tecrübe ile tasarım, üretim, test ve sertifikasyonu kapsayan uçtan uca yetkinliğe sahip olduklarını vurguladı. Demiroğlu, TUSAŞ'ın KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ATAK ve ANKA ailesi gibi kritik platformlarla mühendislik vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Demiroğlu, "Bugün TUSAŞ, KAAN savaş uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, GÖKBEY genel maksat helikopteri, T129 ATAK helikopteri ve ANKA, AKSUNGUR, ANKA III İHA sistemleri gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergilemektedir. Ayrıca Boeing ve Airbus gibi küresel devlerin stratejik üretim ortağıyız. HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasıdır. Yüksek performans ve gelişmiş sistem entegrasyonu odaklı bir felsefeyle geliştirilen bu platform, Türkiye'nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtmaktadır." dedi.

280 SAATİ AŞAN UÇUŞ, 360'TAN FAZLA SORTİ

HÜRJET programının hızla ilerlediğine dikkat çeken Demiroğlu, ilk uçuşun üzerinden geçen 33 ayda prototiplerin 280 saati aşan uçuş gerçekleştirdiğini ve 360'tan fazla sorti tamamladığını söyledi.