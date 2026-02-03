HÜRJET’ten tarihi adım! İspanya ihracatıyla dünya sahnesine çıktı
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, İspanya’ya yapılan ihracatla birlikte uluslararası pazarlara güçlü bir giriş yaptı. TUSAŞ’ın gurur projelerinden biri olan HÜRJET için birden fazla ülke ve potansiyel ortakla görüşmeler sürerken, İspanya’nın tercihi küresel pazarda kritik bir referans olarak görülüyor.
İspanya'nın köklü havacılık dergilerinden Avion Revue, sözleşmesi imzalanan ve 2028'den itibaren ülkedeki F-5 (AE.09) uçaklarının yerini alacak olan HÜRJET'i kapağına taşıdı.
TUSAŞ: DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dergiye yaptığı açıklamada, 53 yıllık tecrübe ile tasarım, üretim, test ve sertifikasyonu kapsayan uçtan uca yetkinliğe sahip olduklarını vurguladı. Demiroğlu, TUSAŞ'ın KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ATAK ve ANKA ailesi gibi kritik platformlarla mühendislik vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Demiroğlu, "Bugün TUSAŞ, KAAN savaş uçağı, HÜRJET eğitim uçağı, HÜRKUŞ görev uçağı, GÖKBEY genel maksat helikopteri, T129 ATAK helikopteri ve ANKA, AKSUNGUR, ANKA III İHA sistemleri gibi kritik platformlar aracılığıyla mühendislik vizyonunu sergilemektedir. Ayrıca Boeing ve Airbus gibi küresel devlerin stratejik üretim ortağıyız. HÜRJET, bir eğitim uçağından çok daha fazlasıdır. Yüksek performans ve gelişmiş sistem entegrasyonu odaklı bir felsefeyle geliştirilen bu platform, Türkiye'nin modern hava kuvvetleri vizyonunu yansıtmaktadır." dedi.
280 SAATİ AŞAN UÇUŞ, 360'TAN FAZLA SORTİ
HÜRJET programının hızla ilerlediğine dikkat çeken Demiroğlu, ilk uçuşun üzerinden geçen 33 ayda prototiplerin 280 saati aşan uçuş gerçekleştirdiğini ve 360'tan fazla sorti tamamladığını söyledi.
"SINIFININ EN YETENEKLİ PLATFORMLARINDAN BİRİ"
İspanya'nın neden HÜRJET'i tercih ettiği sorusuna yanıt veren Demiroğlu, uçağın baştan itibaren 5. ve 6. nesil savaş konseptleriyle uyumlu, yeni nesil bir mimariyle tasarlandığını belirtti. Sensör füzyonu, ağ merkezli harp yetenekleri, süpersonik tasarım ve modern dijital kokpit gibi özelliklerle HÜRJET'in sınıfında öne çıktığını vurguladı.
HÜRJET'in yalnızca bir eğitim uçağı olmadığını ifade eden Demiroğlu, platformun pilotları yeni nesil savaş uçaklarına hazırladığını, düşük işletme maliyeti ve NATO standartlarına tam uyumuyla müttefik ülkeler için ideal bir çözüm sunduğunu kaydetti.
YENİ İHRACATLARIN KAPISI AÇILIYOR
Demiroğlu, İspanya'nın kararının TUSAŞ için güçlü bir referans oluşturduğunu belirterek, "Birden fazla ülke ve potansiyel ortakla görüşmelerimiz sürüyor. HÜRJET'in yolculuğu daha yeni başlıyor. Bu uzun ve istikrarlı bir yoldur." dedi.
İspanya ihracatıyla birlikte HÜRJET'in, Türk savunma sanayiinin küresel arenadaki iddiasını daha da güçlendirmesi bekleniyor.