Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri vuruldu!

UKMTO yazılı açıklamayla, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna dair üçüncü bir kaynaktan gelen ihbar aldığını bildirdi. Vurulan tankerde yangın çıktığı belirtilirken mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ifade edildi. Saldırı sonucu çevresel etki olup olmadığı henüz bilinmezken yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.