Hürmüz Boğazı’nda gerilim! İran 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıyan tankere el koydu

Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti yakınlarında seyreden ve 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tankere el koyduklarını açıklayan Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani kaptan ve mürettebat dahil 18 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kahramani, kaçak akaryakıt taşıyan tankerin "dur ihtarına" uymadığını ve radarının da kapalı olduğunu belirtti.

BELGELER BULUNAMADI

İranlı yetkililer, tankerde ne denizcilik ne de taşınan yüke ilişkin herhangi bir resmi belgeye rastlanmadığını duyurdu.

Tanker mürettebatının Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu olduğunu açıklayan Kahramani, tankerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise bilgi vermedi.