Hürmüz Boğazı’nda gizli tanker operasyonu: ABD ordusu petrol akışını böyle sürdürüyor

ABD ordusunun, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi.

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, ancak bunun küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını ileri sürdü.