Hürmüz Boğazı’nda İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

İran’a ait bir ticari gemi, Hürmüz Boğazı’nda Hengam Adası ile Keşm Adası arasındaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradı. Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda İran gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
AA

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'nda vurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söyledi.

Teymuri, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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