Hürmüz Boğazı'nda saldırılara rağmen diplomasi sürüyor
ABD'nin İran'a saldırılarını zaman zaman durdurarak diplomasiye zaman tanıdığı öne sürüldü. CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ve İran arasında tansiyon yükselirken arka planda diplomasi de devam ediyor. 8 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmaları dün itibarıyla İran'ın da müzakereler için durdurduğu öğrenildi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları, 60 günlük ateşkes anlaşmasının çökmesi halinde uygulanacak savaş doktrinini yayınladı. 4 başlıklı doktrinde ABD askerlerinin doğrudan hedef alınması, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılara katılan ülkelere yoğun füze saldırıları düzenlenmesi planları yer aldı.