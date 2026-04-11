Hürmüz Boğazı’nda sıcak saatler! İran’dan ABD savaş gemisine sert uyarı: 30 dakika içinde vururuz

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakere yürütüldüğü sırada Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran basınında yer alan haberlerde, ABD'ye ait bir destroyer Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fujairah Limanı'ndan hareket ederek Hürmüz Boğazı'na yöneldiği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ise geminin hareketini anlık olarak izleyerek müdahalede bulunduğu belirtildi.

Haberlere göre İran tarafı, gelişmeyi Pakistan'daki müzakere heyetine iletti, İran heyeti de konuyu Pakistan aracılığıyla ABD tarafına aktardı.

Aynı süreçte İran Silahlı Kuvvetleri tarafından söz konusu ABD destroyerine Hürmüz Boğazı'na yaklaşması halinde hedef alınacağı yönünde uyarı yapıldığı, Pakistan aracılığıyla ABD'ye de "hareketin devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağı ve müzakerelerin zarar göreceği" mesajının iletildiği ifade edildi.

Yapılan uyarıların ardından ABD destroyerine durma talimatı verildiği ve geminin geri çekildiği öne sürüldü.

