Hürmüz çıkmazı

ABD/İsrail-İran savaşında barış için iyimser bir hava oluşmuşken dün karşılıklı restleşmeler gerilimi yeniden tırmandırdı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaşta 8 Nisan'da ateşkes kararı alındı. Washington ve Tahran, 11 Nisan'da Pakistan'da müzakereler yürüttü ancak Hürmüz Boğazı ve nükleer konusundaki kriz nedeniyle bir anlaşmaya varılamadı. İyimser bir havanın estiği taraflar arasında ikinci müzakere için görüşmeler sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle tansiyon yeniden yükseldi. İran ordusu, önceki gün açıldığı duyurulan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını kaydetti. Kararın ABD ablukası nedeniyle alındığı belirtildi.

'UYARDIK AMA DİNLEMEDİNİZ'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi karar ilişkin "Uyardık, dikkat etmediniz. Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın" dedi. ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü kaydeden İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran'ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD'nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi.

'YA ANLAŞMA YA BOMBARDIMAN'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı'nın açılıp kapanması ve geçiş düzenlemelerinin sosyal medyada değil sahada belirginleştiğini belirtti. Öte yandan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, "İran donanmasının düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır olduğunu" söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün kapatılması sonrası yaptığı açıklamada "İran bize şantaj yapamaz" vurgusunu yaptı. Trump, Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını kaydetti. Trump, İran'la görüşmeler bağlamında "çoğu konunun müzakere edildiğini ve bu konularda mutabık kalındığını" belirtti.

İRAN, ABD'NİN URANYUM İDDİALARINI YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye taşınacağı' yönündeki açıklamasını yalanlayarak, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır" dedi. Ülkelerinin sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumu tıpkı İran toprakları gibi kutsal gördüklerini vurgulayan Sözcü Bekayi, bu materyalin ülke dışına çıkarılmasının söz konusu dahi olamayacağını kaydetti. Bekayi, uranyumun başka bir ülkeye taşınması konusunun müzakerelerde hiçbir zaman gündeme gelmediğini ve Tahran yönetimi tarafından masaya böyle bir seçeneğin sunulmadığını bildirdi.

CENTCOM: ABLUKAYA DEVAM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına giren ve çıkan gemilere abluka uygulamayı sürdürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada "Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldü. Amerikan kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyılarına giren ve çıkan gemilere yönelik deniz ablukası uyguluyor" denildi.

HÜRMÜZ'ÜN ALTERNATİFİ TÜRKİYE

Uluslararası finans çevrelerinin etkin gazetesi Financial Times'ta yer alan analize göre Türkiye, küresel ticaret ve enerji akışında kritik bir boğaz olan Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak "Orta Koridor" projesini öne çıkarıyor. Ankara'nın hedefi, artan jeopolitik riskler karşısında ülkeyi Avrupa ile Asya arasında güvenli bir lojistik merkez haline getirmek.

PAKİSTAN DUYURDU: İKİNCİ TUR YARIN

Pakistan hükümet kaynakları, ABD ve İran heyetlerinin, ikinci tur müzakereler için "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini bildirdi.