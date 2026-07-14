Hürmüz düellosu

ABD ve İran hattında varılan mutabakata rağmen tarafların karşılıklı saldırıları Ortadoğu'da gerilimi yeniden tırmandırdı. Washington, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehditleri gerekçe göstererek İran'daki çok sayıda askeri hedefi vurduğunu açıklarken, Tahran yönetimi misilleme olarak ABD'nin Körfez'deki üslerini vurdu. Tahran, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü ile Kuveyt'teki Ali El-Salem ve Ahmed El-Caber üslerinin hedef alındığını duyurdu. Gerilimin ana merkezi Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon artarken taraflar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "çok sert vurmaya" devam edeceklerini söyleyerek, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız" dedi.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Hürmüz'ün "gardiyanlığı" karşılığında ödeme alacaklarını iddia eden Trump, "Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğaz'ı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik vermeyeceğiz" dedi.



'İŞBİRLİĞİ SAVAŞ EYLEMİ SAYILIR'

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni olmadan ve yine İran'ın belirlediği rotayı kullanmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceği uyarısında bulunarak, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı. Bölge ülkelerini uyaran Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği ve bölgede savaşın yayılması ile tüm bölge ülkelerinin etkileneceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılmasının tek şartının, ABD ordusunun boğazdaki müdahalelerine son vermesi ve kıyı devletlerinin kendi kara suları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi olduğunu bildirdi.