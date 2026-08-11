Hürmüz düğümü çözülemiyor
ABD-İran savaşında gerilim sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, şu anda Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ancak aracı ülkeler üzerinden karşılıklı mesaj alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. ABD'yle müzakerelerin Umman'la müzakerelerin gidişatına bağlı olduğuna işaret eden İranlı Sözcü, Umman ile görüşmelerde bu aşamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınması konusunu değerlendirmediklerini belirtti. Bekayi, "ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergâhı olmayacaktır" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, "İran'la sadece yarı müzakere halindeyiz. İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın "İran ile savaşı kaybettiğini" savundu.