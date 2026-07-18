Hürmüz kilitlendi: Ne giren var ne çıkan
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukası nedeniyle Hürmüz'deki trafiğin tamamen durduğu kaydediliyor. İran'a yönelik saldırıları durduran ABD, Hürmüz ablukasını aşmaya çalışan 5 ticari gemiye Umman Körfezi'nde müdahalede bulundu. Trump'ın "Müzakere masasına oturmazlarsa tüm santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" tehdidinin ardından ABD Bender Hamir'deki 2 köprüyü vurmuştu. İran ise bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.