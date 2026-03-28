Hürmüz krizi derinleşiyor

Dünya, soykırımcı İsrail'in saldırganlığına karşı sessiz kalmanın bedelini ağır ödüyor. Siyonist İsrail, İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşla sadece Ortadoğu'yu ateşe atmadı, aynı zamanda küresel bir enerji krizine neden oldu. Finlandiya, İsrail-ABD savaşının Kovid salgınından daha kötü bir küresel durgunluk riski taşıdığı konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan ekonomik çöküşün riski her geçen gün ülkeleri pandemi dönemindeki gibi zorluklara iterken, bu kez de gıda şoku uyarısı geldi.

BM: YOL BULMALIYIZ

Birleşmiş Milletler'in (BM) Roma merkezli Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların küresel emtia akışlarında şiddetli aksamalara yol açtığı, çatışmalar bugün dursa bile maliyetlerin istikrara kavuşmasının 2-3 ay sürebileceği uyarısında bulundu. FAO Başekonomisti Maximo Torero, İran'daki savaşın devam etmesi durumunda küresel gıda piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra yaşanandan daha büyük bir kriz çıkabileceği uyarısında bulundu. Torero, zamanın çok hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, "Bu sorunu bir an önce çözmenin yolunu bulmalıyız. Aksi takdirde sonuçlar çok dramatik olabilir; hatta Ukrayna savaşında yaşanandan daha kötü bir tabloyla karşılaşabiliriz" dedi.

1900 GEMİ BEKLİYOR

Anlık gemi takip verilerine göre, 20-22 Mart tarihleri itibarıyla Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaklaşık 1900 gemi geçiş yapamadan bekliyor. Gemilerin büyük bölümü Basra Körfezi ve çevresinde açıkta demirlemiş durumda. Hürmüz Boğazı'ndan 25 ve 26 Mart'ta geçen 7 geminin 3'ünü petrol ürünü, 2'sini LPG tankerleri oluştururken, diğer 2'si de kuru yük gemisi oldu. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve geçiş yapmaya çalışan gemilere karşı sert tedbirler uygulanacağı belirtildi. Açıklamanın ardından farklı ülkelere ait deniz araçları Hürmüz Boğazı'nda geri çevrildi.

ENERJİNİN KİLİDİ

DÜNYANIN petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) yaklaşık % 20'si normalde bu boğazdan geçiyor. Dolayısıyla savaş birlikte küresel yakıt fiyatları yükseldi. Kuzeyde İran, güneyde Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çevrili olan bu su yolu, Basra Körfez'ini Umman Denizi'ne bağlıyor. Boğaz, giriş ve çıkışında yaklaşık 50 kilometre, en dar noktasında ise yaklaşık 33 kilometre genişliğinde.

GÖZLER PAKİSTAN'DA

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü ve görüşmenin yakın zamanda Pakistan'da yapılmasının beklendiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran'ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını açıkladı.

ABD'NİN KAYIPLARI ARTIYOR

ABD ve İsrail'in üç haftayı aşkın bir süre önce İran genelindeki binlerce hedefi vurmaya başlamasından bu yana, milyarlarca dolar değerinde yüksek teknolojili askeri ekipman kaybedildi veya önemli ölçüde hasar gördü. Karadaki hasarın büyük bir kısmına İran'ın balistik füzeleri ve insansız hava araçları yol açtı. Pentagon'un eski bütçe yetkilisi Elaine McCusker, ABD basınına yaptığı açıklamada, savaşın ilk üç haftasındaki hasarı ve hasarı telafi maliyetinin 1.4 milyar ila 2.9 milyar dolar arasında olduğu tahmin edildiğini söyledi. Öte yandan Wall Street Journal gazetesi "Pentagon, Ortadoğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi değerlendiriyor" haberini geçti.