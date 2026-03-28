Hürmüz krizinde kritik anlaşma! Tayland tankerlerine İran’dan geçiş izni

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, düzenlediği basın toplantısında, Tayland bandıralı tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçmesine imkan tanıyan mutabakatın sağlandığını duyurdu.

"KRİZ TEKRAR ETMEYECEK" MESAJI

Başbakan Anutin, anlaşmanın özellikle mart ayı başında yaşanan tedarik aksaklıklarının tekrarını önleyeceğini belirterek, yakıt ithalatına ilişkin endişelerin önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Hükümetin gelişmelere göre yeni tedbirler almaya devam edeceğini vurgulayan Anutin, enerji arzında kesinti yaşanmaması için tüm senaryoların değerlendirildiğini söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, Tayland hükümetinin söz konusu adımı, ülkede son günlerde başlayan petrol tedarik krizini ve halk arasında yaşanan paniği azaltması bekleniyor.

Hürmüz Boğazının kapatılması sonucu Tayland'da akaryakıt arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyordu.