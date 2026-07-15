Hürmüz’de ABD ablukası: CENTCOM 2 geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu!

CENTCOM'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 17 saat geçtiği bildirildi. Bu süre zarfında ablukayı ihlal etmeye teşebbüs eden 2 ticari geminin ABD güçleri tarafından engellenerek yönlerinin değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uygulanan deniz ablukasına tam uyum sağlanması konusunda ABD ordusunun teyakkuzda kalmaya ve her türlü hazırlığı sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.