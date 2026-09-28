Hürmüz’de ABD gemisine füze saldırısı: 8 asker yaralandı
ABD basını İran’ın, 14 Eylül’de Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir gemiyi seyir füzesiyle vurduğunu bildirdi. Saldırıda 8 deniz piyadesinin yaralandığı belirtildi.
NBC News'un isimlerini paylaşmadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de ABD'ye ait gemiyi seyir füzesiyle vurduğu belirtildi.
Gemideki 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde, hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi.
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